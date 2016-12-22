Комедия "Ты, я и Ленин": о бюсте, выброшенном на турецкий берег, снимут фильм

В Турции снимут картину, действие которой будет разворачиваться вокруг деревянного бюста советского вождя Владимира Ульянова (Ленина), выброшенного на турецкое побережье в районе города Акчакоджа в 1991 году.

Съемки комедии под рабочим названием "Ты, я и Ленин" начнутся в ближайшее время, сообщает телеканал CNN Turk.

Первоначально власти Акчакоджи планировали установить бюст, случайно попавший в город после развала СССР, на одной из городских площадей. Затем было принято решение разместить его в музее, но в итоге под давлением Анкары в 2009 году находку отправили на склад мэрии, где единственный в Турции бюст советского лидера находится до сих пор.

В фильме в жанре черного юмора, который по сценарию Барыша Бычакчи снимет режиссер Туфан Таштаан, речь пойдет о том, как изменилась бы жизнь жителей города, если бы бюст Ленина все же установили на одной из площадей Акчакоджи, передает newsru.com.