СМИ: Тюнеры превратили пикап от Ford в шестиколесного монстра

Тюнинг-ателье Hennessey Performance прославилось невероятно мощными и быстрыми проектами на базе американских моделей, а также собственным суперкаром Venom, одним из быстрейших в мире.

Со своим новым проектом Velociraptor они пошли еще дальше: это то ли "убийца" Gelandewagen 6x6, то ли идеальный транспорт для апокалипсиса, отмечает vesti.ru.

За основу проекта взят пикап Ford F-150 Raptor, который и по умолчанию не отличается миролюбивостью: его 3,5-литровый мотор EcoBoost выдает 450 лошадиных сил. Причем стоит отметить, что тюнеры доработали новое поколение модели, которого еще даже нет в продаже. Так или иначе, в Hennessey уже знают, как повысить отдачу мотора до 600 лошадиных сил. Сделано это за счет иных турбин, доработанного выпуска, увеличенного интеркулера и иной прошивки блока управления двигателем. Правда, форсированный мотор - всего лишь опция, которую предлагают за солидные 22 500 долларов. Суть проекта - в другом.

Задняя часть кузова Raptor была увеличена, чтобы вместить дополнительную пару колес. Вся подвеска была заменена на новый мощный комплект от Fox. В дополнение к этому Raptor обзавелся силовым обвесом, каркасом безопасности, люстрами дополнительного освещения и 20-дюймовыми колесными дисками с "зубастой" внедорожной резиной (причем за дополнительную плату можно заказать еще более крупные колеса).

Продавать потенциального конкурента Mercedes AMG 6x6 будут за 295 000 долларов - это цена базовой версии со стандартным двигателем. Ателье Hennessey уже выпускало проект Velociraptor на базе Ford F-150 Raptor и даже продало 800 экземпляров. Однако новая шестиколесная версия получилась самой экстремальной. Как говорит глава компании Джон Хеннесси, это "чистое зло на колесах. На всех шести колесах".