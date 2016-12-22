Обновление стоило Украине 3 млн грн. На страже более 100 бойцов. Они охраняют почти 30-километровый участок украинско-молдавской границы.

Также с помощью квадрокоптеров следят за территорией с воздуха. Для быстрого реагирования бойцы используют джипы, мотоциклы и портативную телекоммуникационную станцию.

По словам председателя Госпогранслужбы Украины, усиление охраны этого участка границы связано с постоянным напряжением на границе с Приднестровьем.