Ученые нашли "противоядие" от чувства стыда

Канадские специалисты нашли "противоядие" от чувства стыда. Оказывается, избавиться от ощущения неловкости или вины помогает стакан холодной воды или чая.

Ученые неоднократно заявляли о существовании связи между психическим и физическим состоянием человека. Чувство неприятия, например, может быть связано с физическим ощущением холода. Джефф Ротман из Университета Западного Онтарио (Канада) решил изучить реакцию, которая происходит в организме, когда человеку стыдно.

В одном из экспериментов участников исследования попросили вспомнить ситуации, о которых они сожалеют, и охарактеризовать свои эмоции и ощущения. Оказалось, что воспоминания о действиях, за которые человеку впоследствии стало стыдно (например, отправка гневного письма), сопровождались покраснением кожи и ощущением повышения температуры. Когда участникам исследования были предложены различные напитки и блюда, испытывающие чувство стыда люди обычно выбирали холодный чай и мороженое.

В другом эксперименте добровольцев просили инвестировать виртуальные деньги в акции фармацевтической компании. В некоторых случаях акции падали в цене, что вызывало сожаление у участников эксперимента. Затем участники смотрели рекламу круиза на Карибские острова или на Аляску. После просмотра рекламы об арктическом путешествии люди меньше сожалели о неудачных вложениях.

"Это свидетельствует о том, что эмоции и ощущение температуры взаимосвязаны", — говорит руководитель исследования Джефф Ротман. По мнению ученого, чтобы ослабить чувство сожаления или стыда, достаточно выпить стакан холодной воды.

Результаты исследования могут быть использованы в работе маркетологов, передает moya-planeta.ru. Например, предлагает ученый, воздух в магазинах можно сделать чуть прохладнее, чтобы избавить покупателей от чувства сожаления о слишком высоких тратах на дорогие вещи.