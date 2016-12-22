В Пекине откроют Башню чистого воздуха

Житель Нидерландов, не инженер, а художник, предложил остроумное решение, которое, по его словам, поможет справиться со смогом, который часто заволакивает небо столицы Китая.

Конструкция высотой семь метров – фактически гигантский фильтр, который очищает воздух, отходы – чёрная пыль. Сам изобретатель побывал в Пекине три года назад. Однажды, выглянув в окно, он увидел, что смог в городе такой интенсивности, что за ним трудно разглядеть небо.

“По форме моя башня напоминает традиционную китайскую храмовую архитектуру. И по заложенной в неё функции тоже: это своеобразный храм чистого воздуха. Воздушные массы очищаются от загрязнений, которые имеют размер наночастиц. Площадь вокруг такой башни очищается на 75 %. Тут – настоящий чистый воздух. Такую вторую площадку в Пекине найти сложно”, – рассказывает Даан Руузгаард.

Сам дизайнер говорит, что его изобретение поможет разбудить дремлющий дух тех, кто разделяет идеи экологов, но думает, что они слишком сложны для того, чтобы воплотить из в жизнь или что для их внедрения потребуются большие средства.

Очистка воздуха не только безотходное производство, она к тому же может быть рентабельной. Из спресованной пудры, в которую превратились загрязняющие воздух частицы Даан Руузгаард делает украшения, в частности, кольца, сообщает euronews.com.

“Вид грязного воздуха, тяжёлого смога, который нависает над городом – ужасен и с эстетической точки зрения тоже. Но когда мы эти нечистоты перерабатываем и делаем из них кольца, которые многие пары, желающие соединить свои судьбы, дарят друг другу в знак любви, я вижу в этом символ победы цивилизации и решения, которое прогресс предложил в ответ на вызов времени”, – заключает разработчик.

Даан Руузгаард в эти дни в Пекине, там близится открытие его первой башни “чистого воздуха”, во время инаугурации он предполагает раздавать кольца и иные украшения тем, кто придёт на церемонию.