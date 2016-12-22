Умерла актриса фильма "Служебный роман" Людмила Иванова

Актриса Людмила Иванова скончалась в реанимации одной из московских больниц на 84-м году жизни.

Иванову госпитализировали 29 сентября, сообщает Лента.ру. Отмечалось, что она проходит плановое обследование.

Актриса наиболее известна по фильмам "Суета сует", "Служебный роман" и "Самая обаятельная и привлекательная". Она также снялась в картинах "Добровольцы", "Помни имя свое", "Дни хирурга Мишкина", "Полеты во сне и наяву", "Небеса обетованные". Иванова исполнила на сцене театра "Современник" более полутора десятка ролей.

Иванова - основатель, руководитель и главный режиссер детского музыкального театра "Экспромт". В 1989 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

Актриса также сочиняла песни, среди которых "Ниточка" ("Только мне все кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется"), "Электричка" и другие.