Google простил школьнику долг в 100 тысяч евро

Корпорация Google простила испанскому школьнику долг в 100 тыс. евро за неправильное использование рекламных сервисов.

История началась, когда 12-летний блогер Хосе Хавьер решил монетизировать свой канал на YouTube с помощью продажи рекламы, которая осуществляется через площадку AdSense. Однако подросток по ошибке подключился к сервису AdWords. С его помощью клиенты наоборот заказывают контекстную рекламу у Google.

Хосе Хавьер привязал к площадке свой банковский счет, на котором лежало около двух тысяч евро. По словам матери школьника, эти деньги родители откладывали на будущие траты мальчика. В итоге вместо доходов от рекламы подросток получил несколько счетов на сумму в сто тысяч евро.

Представительство Google в Испании проанализировало ситуацию и решило не требовать эти деньги с семьи школьника, сообщает vinegret.cz.

"Мы проанализировали данный случай и приняли решение обнулить текущий баланс AdWords. Мы также хотели бы напомнить, что многие наши онлайн-сервисы, в том числе AdWords, имеют возрастные ограничения", — рассказали в корпорации.