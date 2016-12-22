"Пьяные" птицы нападали на машины и вызвали многокилометровую пробку в Австрии

Стая захмелевших скворцов стала причиной пробки длиной в несколько километров, образовавшейся в начале этой недели на автомагистрали между городами Инцерсдорф и Фезендорф в Австрии.

По словам свидетелей, птицы нападали на машины и происходящее напоминало сцену из фильма ужасов, пишет moya-planeta.ru.

Орнитологи считают, что птицы захмелели от ферментированных ягод, содержащих алкоголь натурального происхождения. Также скворцов сбили с курса дождь и туман, в результате чего птицы врезались в машины и грузовики.

Подобные случаи не редкость. В 2006 году стая свиристелей также наелась забродивших ягод и врезалась в стены жилых домов в Вене.