Торговцы оружием из США сбывали товар через интернет в Молдову

Восьмерых торговцев оружием задержали в США. В группировку входили шестеро военнослужащих и двое гражданских. Оружие они поставляли через сайт для онлайн-продаж, в том числе в Молдову.

Были покупатели также в России, Румынии, Китае и Украине. Заказывали гранатомёты, автоматы, бронежилеты и армейские очки. Всего торговцы оружием успели продать оружия и амуниции почти на миллион долларов. Товар был украден c военной базы в штате Кентукки.

Как отмечают СМИ, Пентагон никогда не выставляет на продажу оружие, которое находится на вооружении армии США.