Том Хэнкс назвал главную угрозу для человечества

Американский актер Том Хэнкс назвал главную угрозу для человечества. По мнению лауреата "Оскара", это - повсеместная общественная и политическая безграмотность людей.

Об этом актер заявил на премьере своего фильма "Инферно", который был представлен во Флоренции, отмечает korrespondent.net.

"Безграмотность – одна из наших величайших угроз, когда люди полагают, что можно решить сложные вопросы с помощью упрощенных мер", - отметил Хэнкс.

"Только подумайте о том, что произошло на Ближнем Востоке. Или о решении, которое мы, американцы, должны принимать каждые четыре года", - добавил актер.

В завершение он также призвал общественность самообразовываться, и не давать воплотиться нежелательным сценариям. В частности, он апеллировал к сюжету своего последнего фильма "Инферно", в котором его герою профессору Лэнгдону предстоит разгадать сложнейшую загадку, чтобы спасти человечество.