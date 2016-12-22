Как сообщается, пациентка страдала от болей в животе, не могла в течение года нормально питаться, из-за чего потеряла в весе около семи килограммов, а затем и вовсе не смогла есть и пить.

Тем не менее ее желудок, как отметили врачи, вел себя так, будто в нем есть жидкость и газы. Лишь в результате хирургического вмешательства удалось выяснить, что у женщины в желудке находится большой комок волос, а в тонком кишечнике - чуть поменьше.

После того как эти комки удалось извлечь, женщина почувствовала себя лучше, Сейчас, как сообщается, ей назначили протеиновую диету для скорейшего выздоровления.

Врачи говорят, что это не единичный случай. Подобные инциденты они называют "Синдромом Рапунцель". Они характеризуется тем, что человек покусывает кончики волос, иногда проглатывая их, отмечает ВВС.

Так как волосы не перевариваются в желудке и не проходят через плотно сомкнутое выходное отверстие в двенадцатиперстную кишку, они скапливаются в желудке. Со временем они начинают сбиваться в комок, склеиваются частичками пищи и слизью и превращаются в очень плотный ком, напоминающий кусок войлока.

Врачи при этом предостерегают, что наибольшее количество случаев "Синдрома Рапунцель" приходится на детей: около 40% пациентов с таким диагнозом - дети младше 10 лет.