Предприимчивый россиянин попросил подержать iPhone 6s и подменил его мылом

В петербургском салоне связи покупатель попросил подержать iPhone 6s и подменил его мылом.

Как сообщает tjournal.ru, второго октября в девять утра 42-летний мужчина из Петрозаводска явился в салон связи на улице Савушкина и попросил подержать iPhone 6s. Смартфона на витрине не было, поэтому 32-летней продавщице пришлось достать устройство вместе с коробкой.

Пока мужчина рассматривал аппарат и аксессуары, сотрудница салона отвлеклась, и он незаметно подменил коробку с iPhone 6s на точно такую же, но с куском мыла вместо телефона внутри.

После этого покупатель якобы вспомнил, что забыл в машине паспорт, и быстро покинул салон, а сам отправился продавать устройство на рынке в другой район Петербурга.

Вскоре злоумышленника отыскали. Он сознался в подмене и теперь находится под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело о мошенничестве.