Перечень лекарств, которые с 12 октября будут дешевле. ДОКУМЕНТ

Лекарства первой необходимости, около 160 наименований, с 12 октября станут дешевле. По словам премьер-министра Павла Филипа, их цена будет снижена на 40%.

Как сообщает noi.md, цены будут снижены на следующие категории лекарственных препаратов:



- Препараты для лечения системных и аутоиммунных заболеваний;

- Препараты для лечения эндокринных заболеваний;

- Препараты для лечения психических заболеваний;

- Препараты для лечения диабета;

- Препараты для лечения буллезного эпидермолиза;

- Препараты для лечения эпилепсии;

- Препараты для эпизодического лечения (0-18 лет);

- Препараты для эпизодического лечения (взрослые);

- Препараты для лечения заболеваний органов пищеварения;

- Препараты лечения сердечнососудистых заболеваний;

- Препараты для лечения офтальмологических заболеваний;

- Препараты для лечения муковисцидоза;

- Препараты для лечения рассеянного склероза;

- Препараты для лечения и профилактики у детей в возрасте 0-18 лет;

- Препараты для лечения и профилактики пороков развития у беременных женщин;

- Препараты для лечения бронхиальной астмы;

- Препараты для лечения болезни и синдрома Паркинсона.



Названия лекарств вы можете посмотреть в представленном ниже документе.

















