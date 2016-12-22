Одесские супруги жестоки убили и ограбили маникюрщицу

В Одессе задержали супругов, которые жестоко убили и ограбили 38-летнюю мастера маникюра, работавшую на дому. Об этом информирует отдел коммуникации областной полиции.

"Злоумышленники заранее спланировали нападение. Они были вхожи в дом погибшей и знали, где у нее хранятся деньги и ценные вещи. 41-летний мужчина терпеливо дождался, пока жене сделают маникюр, затем хладнокровно убил мастера. Убедившись, что жертва умерла, супруги сняли с нее золотую цепочку и серьги. Потом прошлись по жилищу в поисках добычи: в ход пошла бытовая техника, драгоценности и деньги. Награбленное добро сдали в ломбард, накупили продуктов, взяли в прокате машину и поехали к родственникам в Беляевку. Там их нашли оперативники", - рассказали в полиции.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества, передает vesti-ukr.com.

