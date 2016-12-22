Toyota и BMW будут следить за поведением водителя

Два мировых автопроизводителя намерены оснастить автомобили "умными" видеорегистраторами компании Nauto, которые способны, используя технологии искусственного интеллекта, отслеживать поведение водителя для повышения безопасности.

Гаджет Nauto прикрепляется к лобовому стеклу автомобиля и способен анализировать поведения водителя в различных ситуациях на дороге. Например, он может предупреждать водителя о том, что его стиль езды или поведение за рулём могут быть небезопасными. Кроме того, он собирает данные о дорожной ситуации и манере реагирования водителя на неё.

В перспективе технология, разработанная компанией, может быть интегрирована в компьютерные системы автомобилей, а автопроизводители смогут разрабатывать на её основе собственные приложения, отмечает life.ru.