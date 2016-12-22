Итоги масштабных обысков по делу о контрабанде одежды и обуви

Семь человек задержаны по делу о контрабанде в особо крупных размерах. Речь идет об ущербе минимум в полмиллиона леев. Прокуроры и офицеры СИБа провели сегодня масштабные обыски в столице и других городах страны.

Обыски начались рано утром в домах и офисах подозреваемых. По данным следствия, группировка промышляла незаконной продажей одежды и обуви на рынках по всей стране. Завозили товар из стран Евросоюза.

"Обыски продолжаются по нескольким адресам в Кишиневе, в Страшенском районе и в Бельцах. Двое фигурантов дела скрываются. Мы выясняем их местонахождение", - отметил прокурор Виталие Кишка.

Задержанных доставили на допрос. По словам прокуроров, ущерб, нанесённый государству, превышает полмиллиона леев. Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.