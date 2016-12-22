Канадский олимпиец: кокаин попал в меня через поцелуй

Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер не нарушил спортивных правил и имел право выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, несмотря на положительную допинг-пробу на кокаин. Как заявила Федерация легкой атлетики Канады, наркотик попал в организм спортсмена без его ведома.

В случае признания виновным Барберу угрожала дисквалификация со стороны Канадского центра по этике в спорте сроком до двух лет. Комиссии, рассматривавшей его дело 5 августа, он сообщил, что наркотик попал в его организм через поцелуй.

22-летний атлет рассказал, что вечером накануне национального отборочного турнира Олимпиады-2016 он разместил анкету на сайте знакомств в интернете, где написал, что ищет случайной связи с девушкой "чистой от наркотиков и болезней".

Как выяснилось в ходе разбирательства, Барбер искал секса для того, чтобы снять нервное напряжение. Женщина, с которой он имел контакт, пояснила, что употребляла наркотик перед свиданием, а во время их встречи поцеловала атлета несколько раз, не проинформировав его о том, что принимала кокаин.

Его дело рассматривалось в день открытия Олимпийских игр в Рио, а решение было вынесено шестью днями позже, 11 августа, отмечает ВВС. "Я ни на одно мгновение не мог допустить даже отдаленной мысли, что смогу загрязниться кокаином", - сообщил Барбер в своем заявлении.

Независимый арбитраж, рассмотревший этот случай, пришел к заключению, что в действиях спортсмена не было ни умысла, ни преступной небрежности. Федерация легкой атлетики Канады приветствовала это решение, назвав его справедливым и продуманным. Как рассказал адвокат спортсмена, судмедэксперты пришли к заключению, что он не мог принять столь малую дозу наркотика намеренно.

Барбер выступал на Олимпиаде 15 августа, и по его признанию, игры стали для него непростым испытанием. Будучи чемпионом мира 2015 года и бронзовым медалистом игр Содружества в 2014 году, 22-летний спортсмен был одной из главных олимпийских надежд своей страны. Тем не менее в Рио ему удалось занять только 10-е место.

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