Гавайская авиакомпания взвешивает пассажиров перед вылетом

Двое пассажиров обратились в департамент транспорта США с жалобой на компанию Hawaiian Airlines, поскольку перед полетом им было предложено взвеситься.

Взвешивание пассажиров не является общераспространенной мировой практикой, но некоторые авиакомпании идут на подобные шаги: дело в том, что параметры, на которые ориентируются авиаперевозчики, давно устарели. Согласно европейским расчетам безопасности полета, установленным более двух десятилетий назад, вес мужчины, включая ручную кладь, составляет 88 килограммов, а женщины — 70 килограммов. Решив проверить эти данные, специалисты компании «Скандинавские авиалинии» обнаружили, что современные скандинавы весят на три килограмма больше. Однако потяжелевший лайнер требует больше топлива, и ему нужна более длинная взлетно-посадочная полоса, пишет nat-geo.ru.

К такому же выводу пришли эксперты Федерального управления авиации, проведя в ряде аэропортов контрольные замеры. С учетом новой реальности некоторые авиаперевозчики меняют компоновку кресел, увеличивая их ширину, но официально практика взвешивания пассажиров перед каждым полетом применяется только несколькими авиакомпаниями.

В их числе - Samoa Air. Она работает на коротких маршрутах, ставя на линию самолеты Britten-Norman Islander II. Вместе с пилотами его вместимость составляет 11 человек, а максимальная взлетная масса не превышает 2993 килограммов. Пустой самолет весит 1658 килограммов. Таким образом, в среднем каждый человек на борту вместе со своим багажом не должен весить более 121 килограмма. Однако Американское Самоа входит в число мировых лидеров по числу людей с избыточным весом: по официальным данным, ожирение диагностировано у 74,6% населения. Именно эти данные заставили Samoa Air строго контролировать вес пассажиров, перекладывая на них дополнительные расходы, связанные с подъемом в воздух дополнительной тяжести.