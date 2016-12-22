Двое пассажиров обратились в департамент транспорта США с жалобой на компанию Hawaiian Airlines, поскольку перед полетом им было предложено взвеситься.
Взвешивание пассажиров не является общераспространенной мировой практикой, но некоторые авиакомпании идут на подобные шаги: дело в том, что параметры, на которые ориентируются авиаперевозчики, давно устарели. Согласно европейским расчетам безопасности полета, установленным более двух десятилетий назад, вес мужчины, включая ручную кладь, составляет 88 килограммов, а женщины — 70 килограммов. Решив проверить эти данные, специалисты компании «Скандинавские авиалинии» обнаружили, что современные скандинавы весят на три килограмма больше. Однако потяжелевший лайнер требует больше топлива, и ему нужна более длинная взлетно-посадочная полоса, пишет nat-geo.ru.
К такому же выводу пришли эксперты Федерального управления авиации, проведя в ряде аэропортов контрольные замеры. С учетом новой реальности некоторые авиаперевозчики меняют компоновку кресел, увеличивая их ширину, но официально практика взвешивания пассажиров перед каждым полетом применяется только несколькими авиакомпаниями.
В их числе - Samoa Air. Она работает на коротких маршрутах, ставя на линию самолеты Britten-Norman Islander II. Вместе с пилотами его вместимость составляет 11 человек, а максимальная взлетная масса не превышает 2993 килограммов. Пустой самолет весит 1658 килограммов. Таким образом, в среднем каждый человек на борту вместе со своим багажом не должен весить более 121 килограмма. Однако Американское Самоа входит в число мировых лидеров по числу людей с избыточным весом: по официальным данным, ожирение диагностировано у 74,6% населения. Именно эти данные заставили Samoa Air строго контролировать вес пассажиров, перекладывая на них дополнительные расходы, связанные с подъемом в воздух дополнительной тяжести.
Недавно к этим же мерам была вынуждена прибегнуть американская авиакомпания Hawaiian Airlines на маршруте Паго-Паго в Гонолулу. Паго-Паго — административный центр Американского Самоа; соответственно, авиаперевозчик столкнулся с теми же проблемами, что ранее отметили в Samoa Air. В Hawaiian Airlines поясняют, что результаты взвешивания не отражаются на стоимости билетов: эти данные необходимы для того, чтобы распределить пассажиров по салону в целях всеобщей безопасности.
Однако два самоанских бизнесмена посчитали подобные действия дискриминацией и подали жалобу в транспортный департамент США. Теперь его эксперты будут проводить расследование, устанавливая соответствие нововведения законам.
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Би-би-си, Сеул