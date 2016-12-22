СМИ: контрабандные велосипеды, обещанные Саакашвили детям, ушли в Киев и Молдову

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал жителям региона раздать 11,4 тыс. контрабандных велосипедов детям. Прошло три месяца, но по адресу эти велосипеды не попали, отмечают украинские СМИ.

Как сообщает 368.media, китайские велосипеды подлежали уничтожению, но глава областной госадминистрации (ОГА) заявил, что не допустит этого. В начале июля пресс-служба губернатора Одесской области анонсировала раздачу первых ста "конфискованных велосипедов".

Когда журналисты выяснили, что жителей пытаются обмануть, Саакашвили сделал неожиданное заявление. Он опроверг данные своей пресс-службы и заявил, что это - другие велосипеды. Якобы фирма "Арго ЛТД" (владелец ТМ "Азимут", которая заявила о контрафактных велосипедах) передала 2,5 тыс. велосипедов ОГА для раздачи детям

Однако во время своего визита в Измаил губернатор снова сказал, что раздает именно конфискованные велосипеды. Они все это время находились на складах николаевской фирмы, которую назначили ответственной за их утилизацию.

В украинских СМИ уже неоднократно высказывали версию, что история "отдает душком". Заявитель "Арго-ЛТД" специально сообщил о грузе правоохранителям, чтобы его конфисковали и по решению суда отправили на утилизацию. В реальности никакого уничтожения велосипедов не произошло. Их просто перепродали без уплаты налогов в размере 42 млн. гривен. Контролирует данную схему "серого импорта" бывший депутат Одесского горсовета, которого считают одним из известных контрабандистов страны, сообщает издание.

Как оказалось, расследование "велосипедного" дела передали из налоговой Одесской области в Государственную фискальную службу Украины. Далее его следы затерялись. Однако несмотря на "контроль" Кабмина и налоговиков, большую часть груза продали в Одесской области и Киеве, а еще 2,5 тыс. велосипедов в августе экспортировали в Молдову.