Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин разводятся

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ разводится с журналисткой Анишоарой Логин. Об этом глава столичной администрации сообщил на своей страничке в Facebook.

"К сожалению, мы разводимся. Решение о расставании было принято по обоюдному согласию. Разрыв наших отношений мы комментировать не будем. Поэтому просим вас отнестись к этой ситуации с пониманием, поскольку она и так проходит достаточно неприятно", - написал Дорин Киртоакэ в Facebook.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ и журналистка Анишоара Логин сыграли свадьбу 20 мая текущего года. Пышное торжество проходило в одном из столичных ресторанов на Ботанике.

Дорин Киртоакэ попросил руки журналистки 31 августа прошлого года на центральной площади страны во время празднования "Limba noastră".