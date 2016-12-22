"21+": алкогольный возрастной ценз предложили повысить

Повышение акцизов на алкогольные напитки и запрет на продажу алкогольных напитков лицам моложе 21 года числятся среди мер, рассматриваемых властями для борьбы с алкоголизмом.

Под председательством вице-премьера Георгия Бреги в правительстве состоялось заседание членов Совета по координации Национальной программы по контролю за алкоголем на 2012-2020 годы, в рамках которого были рассмотрены предложения, передает IPN.



„Республика Молдова классифицируется как лидирующая страна в потреблении алкоголя на душу населения. Социальные расходы, связанные с потреблением алкоголя, составляют около 1% от ВВП. В то же время у нас есть недостатки в нормативной базе, которые тормозят внедрение и гармонизацию законодательной базы с законодательством ЕС в этой области”, - отметил вице-премьер, председатель совета Георге Брега, цитируемый в пресс-релизе правительства.



Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Анжела Чобану отметила, что программы борьбы с алкоголизмом могут быть эффективными только за счет увеличения налогов (акцизов) на алкогольные напитки, включая пиво, запрета рекламы и ограничения продажи этих продуктов.



По мнению участников заседания, тревожная ситуация в данной области требует разработки и применения последовательных политик и действий, срочных изменений в законодательстве и согласование с законодательством ЕС в области контроля алкоголя. Рекомендации касались законодательства в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, с включением пива в список алкогольных напитков, запрета на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, применение внутренней политики по продвижению рабочих мест, свободных от алкоголя в учреждениях, принятие мер по информированию, просвещению и продвижению здорового образа жизни, особенно среди молодежи.



Вице-премьер Георге Брега распорядился о создании технической рабочей группы под эгидой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности с участием всех соответствующих учреждений в целях инициирования указанных выше законодательных изменений.