В Германии идет облава на подозреваемого в намерении взорвать бомбу

Полиция Германии задержала трех человек по подозрению в причастности к попытке организовать взрыв в городе Хемниц на востоке Германии.

Полицейские, действуя по наводке национальной службы разведки, также провели рейд в квартире, где должен был находиться основной подозреваемый. Людей в квартире не было, но специалисты обнаружили там взрывчатку.

В Хемнице продолжается операция по поиску проживающего в Германии 22-летнего сирийца Ябера Алькадра, основного подозреваемого в намерении совершить взрыв.

Полиция обыскивает окрестные районы. Жителей просят не выходить на улицу, отмечает ВВС.

Полиция земли Саксония обнародовала фотографии Ябера Алькадра, одетого в черную толстовку с капюшоном и яркой эмблемой. Как именно и где он планировал совершить взрыв, пока не сообщается.