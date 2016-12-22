Топаджа заявил, что полицейские знали о готовящемся нападении. Около 6 часов утра по местному времени полиция блокировала охотничий домик в районе населенного пункта Хаймана в 30 километрах от Анкары. Находившимся внутри предложили сдаться, но они устроили самоподрыв. Никто из полицейских не пострадал, сообщает ВВС.

По данным полиции, смертники собирались устроить теракт в столице. Личность мужчины установлена, имя женщины выясняется. Предполагают, что они приехали из города Диярабакыр, и с ними был кто-то третий. На поиски вероятного сообщника брошены силы полиции.

На месте проведения полицейской операции обнаружено около 200 кг веществ, используемых для изготовления взрывных устройств - нитрат аммония и пластичные взрывчатые вещества. Турецкие власти полагают, что смертники входили в запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК), но пока эта информация не подтвердилась.

Ранее 6 октября в Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл, около 10 человек получили ранения. Как сообщил в "Твиттере" глава города Васип Шахин, взрыв произошел у полицейского участка в районе Ени Босна европейской части Стамбула.

20 августа в турецком городе Газиантеп произошел самый кровопролитный теракт в 2016 году: взрыв смертника на курдской свадьбе унес жизни 51 человека.

До этого 28 июня 2016 года в Стамбуле исламисты, предположительно сторонники запрещенного в России "Исламского государства", устроили стрельбу и взрывы в международном аэропорту имени Ататюрка. Их жертвами стали 43 человека, еще 240 получили ранения.