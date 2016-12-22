Девочка в Индии умерла после 68 дней поста для привлечения удачи

В Индии 13-летняя девочка умерла от истощения после 68 дней поста.

Как сообщают местные СМИ, Арадхана была экстренно доставлена в больницу из-за обезвоживания. Из-за слишком долгого голодания девочка впала в кому, врачи констатировали у нее повреждения кишечника и почек. Спустя некоторое время она умерла, не приходя в сознание.

Семья Арадханы, исповедующая джайнизм, занимается ювелирным бизнесом и в последнее время понесла большие убытки. Местный священник порекомендовал родителям уговорить девушку поститься, чтобы принести удачу. Газета пишет, что 10-недельная голодовка девушки закончилась 3 октября.

Произошедшее вызвало возмущение у организации по защите прав детей. Она собирается добиться принятия соответствующих мер в отношении родителей девочки, передает Лента.ру.