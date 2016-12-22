Перевозивший детей автобус сгорел в Подмосковье. ВИДЕО

Экскурсионный автобус, перевозивший 45 детей, сгорел в Чеховском районе Московской области.

Водитель успел вывести из салона всех пассажиров, никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, однако транспортное средство к этому моменту сгорело почти полностью, сообщает Лента.ру. Причина произошедшего устанавливается.

Запись, сделанную очевидцами, опубликовал телеканал "360". По его данным, дети направлялись на экскурсию в Москву из города Кременки Калужской области.