В Минске мужчина в маске и с бензопилой устроил резню в торговом центре

В торговом центре в центре столицы Белоруссии Минска мужчина в маске и с бензопилой напал на посетителей и работников. Минимум один человек погиб. Нападавший задержан, передает "Хартия 97". Позже в милиции сообщили, что это 18-летний гражданин Белоруссии. Его допрашивают.

Первоначально очевидцы сообщали, что мужчин было двое. Позже в полиции рассказали, что, судя по записям камер, нападавший был один, а путаница вызвана тем, что он сначала задействовал бензопилу, а затем нападал на людей с ножом.

Предполагается, что нападавший вошел в ТЦ через боковой вход. Он напал с бензопилой на двух работниц. Одной из них мужчина ранил руку, девушке удалось убежать. После этого нападавший накинулся на другую девушку. Она погибла, передает newsru.com. Потом он достал топор и стал угрожать другим людям, рассказал начальник ГУВД Минска Александр Барсуков. Через 7-8 минут на месте резни были сотрудники милиции.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал, что нападавший задержан. Мотивы преступления неизвестны. Тем временем официальный представитель Следственного комитета по Беларуси Юлия Гончарова подтвердила, что одна девушка стала жертвой нападения.

Как передает Tut.by, мужчина был прилично одет и нес чехол от гитары, в котором был спрятан топор. При себе у мужчина также имел бензопилу. Он завел бензопилу и порезал девушку - единственную жертву нападения.

Первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков подчеркнул: "В распоряжении следствия находятся видеозаписи с камер наблюдения, поэтому точно можно говорить, что нападавший был один. Все слухи о том, что нападавших было несколько, связаны с тем, что человека видели сначала с бензопилой, потом с топором".