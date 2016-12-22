Папа Франциск неожиданно объявил о назначении 17 новых кардиналов

Папа римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане объявил, что 19 ноября назначит 17 новых кардиналов.

13 из них моложе 80 лет, что означает, что они смогут принимать участие в выборах следующего папы.

Новые кардиналы представляют пять континентов и 11 стран. Примечательно, что лишь один из них итальянец.

Любой кардинал теоретически имеет возможность в будущем возглавить Римско-католическую церковь, отмечает ВВС.