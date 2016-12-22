Под Нью-Йорком сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский состав, следовавший с Манхэттена на Лонг-Айленд, столкнулся с ремонтным поездом и сошел с рельсов.

29 человек госпитализированы с травмами, в том числе с переломами и сотрясением мозга. Нескольким десяткам помощь была оказана на месте. Угрозы чьей-либо жизни нет.

Инцидент произошел в субботу около 9 вечера недалеко от станции Нью-Гайд-парк в округе Нассау в 32 километрах к востоку от пункта отправления. Состав из 12 вагонов перевозил около 600 человек.

Движение по линии, одной из самых загруженных в регионе, было временно остановлено, отмечает ВВС.

В сентябре одна пассажирка погибла и 108 человек получили травмы в результате наезда пригородного поезда на железнодорожную платформу в соседнем штате Нью-Джерси.