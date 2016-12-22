Впервые в истории футбола игрок получил зеленую карточку

Во время матча итальянской серии B между командами "Виртус Энтелла" и "Виченца" игроку впервые в истории футбола была показана зеленая карточка.

Они были введены еще осенью прошлого года, но до сих пор ни разу не использовались, отмечает ВВС.

Как сообщает агентство Рейтер, зеленую карточку в воскресенье получил футболист "Виченцы" Кристиан Галано. На 59-й минуте матча он нанес удар мимо ворот, после которого судья назначил угловой в пользу "Виченцы". Но Галано признался судье, что его касание мяча было последним, и арбитр изменил решение.

Зеленые карточки даются игрокам за соблюдение правил fair play (честной, достойной игры). Например, если футболист отправит мяч за пределы поля, когда соперник получил травму, или признается в совершенном фоле.