Взрыв на востоке Турции унес жизни 18 человек

Не менее 18 человек, в том числе 10 военнослужащих, погибли в Турции при взрыве заминированного автомобиля у контрольно-пропускного пункта на юго-востоке страны. По словам премьер-министра Бинали Йылдырима, был подорван грузовик с пятью тоннами взрывчатки. Ранения получили еще 27 человек.

Взрыв произошел в горной местности на границе с Ираком и Ираном, в которой активно действуют курдские сепаратисты из группировки "Рабочая партия Курдистана" (РПК), у КПП "Дурак".

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение, пишет ВВС.

В заявлении турецкой армии говорится, что взрыв произошел в 09:45 по местному времени. По словам губернатора провинции Хаккари, нападавшие сначала открыли огонь по военнослужащим, а затем подогнали к КПП автомобиль и взорвали его.

В результате возобновившихся столкновений между армией Турции и боевиками РПК за последний год на юго-востоке Турции погибли сотни человек.

Анкара отказывается проводить любые переговоры с РПК до тех пор, пока группировка не сложит оружие.