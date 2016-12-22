Минский убийца с бензопилой объявил свой поступок желанием "порубить людей"

Молодой человек, напавший на женщин в минском торговом центре с бензопилой и топором, объяснил свой поступок тем, что "хотел порубить людей". Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) Белоруссии Алексей Волков.

"Его раздражало все, раздражало большое скопление людей, раздражала злость на самого себя. Таким образом он эту злость решил выместить", - сказал представитель СК. По его словам, юноша из богатой семьи, у него есть квартира в Минске. Он живет отдельно от родителей и является студентом первого курса одного из вузов белорусской столицы.

Как отметил Волков, нет оснований подозревать, что на момент совершения преступления минчанин был под воздействием психотропных или наркотических веществ. Однако точно утверждать это можно будет после исследований. По утверждению подозреваемого, за три-четыре часа до нападения он выпил 150 граммов водки, при этом экспресс-тест, проводившийся после задержания, не показал наличия алкоголя в организме.

Психическое состояние молодого человека вызывает у следствия вопросы. Задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает Лента.ру.

По информации портала "Беларусь Сегодня", Волков также раскрыл детали инцидента. Вечером 8 октября житель Минска зашел в торговый центр "Новая Европа" с заведенной бензопилой и чехлом для гитары, в котором был топор. Пройдя по холлу около 50 метров, он положил чехол на диван, рядом находились две женщины, которые, увидев его, стали уходить. Подозреваемый нанес одной из них удар бензопилой в область спины, после чего та упала. Затем нападавший достал топор и ударил ее несколько раз, она умерла на месте.

Далее юноша зашел в пиццерию, где напал с топором еще на одну женщину (ее госпитализировали). Затем он начал ходить с топором по коридорам, посетители и персонал пытались остановить злоумышленника, бросали в него урны и стулья. В какой-то момент "он попытался нанести удар топором в голову третьей потерпевшей, но с учетом того, что женщина достаточно спортивная, ей удалось увернуться, а удар пришелся в руку", рассказали в СК. "Задержан подозреваемый был холле при помощи посетителей и продавцов - обычных рядовых граждан. Говорить о том, что в задержании участвовала охрана ТЦ, пока не приходится", - подчеркнул Волков.

Молодому человеку 17 лет, в отношении него возбуждено уголовное дело.