Cамолет сдуло ветром при посадке в аэропорту Праги. ВИДЕО

Неприятные минуты пришлось пережить экипажу и пассажирам самолета Boeing 737 испанской авиакомпании Air Horizont при посадке в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Пилот воздушного судна из-за сильного бокового ветра не смог приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг, после чего успешно совершил посадку.

На записи видно, как самолет неровно зашел на посадку и коснулся земли сначала одним, а затем другим шасси. При этом судно резко наклонилось с правой на левую сторону так, что едва не задело крылом взлетно-посадочную полосу.

"Такая посадка, по моему мнению, свидетельствует о неопытности экипажа. Пилот должен своевременно принять решение, что уходит на второй круг. Здесь же он явно колебался до последнего, а самолет летел довольно медленно", - рассказал пилот "Чешских авиалиний" Станислав Фиала порталу Aktuálně.

Лайнер выполнял рейс Неаполь - Прага, сообщает vinegret.cz. Скорость порывов ветра на территории аэропорта достигала 100 км/ч. Управление воздушным движением ЧР прокомментировать инцидент отказалось.