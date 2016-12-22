Ребенок загнал полицейских в лес выдуманной историей

В чешском городе Дечин ребенок позвонил в полицию и сообщил о своем похищении. Двадцать правоохранителей искали в лесу предполагаемую жертву киднеппинга более пяти часов.

Как сообщает vinegret.cz, инцидент произошел утром 30 сентября. Оператор экстренной линии 112 принял сообщение от ребенка, который рассказал, незнакомый мужчина отвез его в лес и оставил там. Полиция бросила на поиски все имеющиеся на тот момент силы. К операции были привлечены кинологи с собаками, охранники национального парка Чешская Швейцария и местные егеря.

После многочасовых безрезультатных поисков и неоднократных прослушиваний записи разговора, криминалистам удалось установить место, откуда был совершен звонок. Тогда стало ясно, что сообщение о похищении является ложным. Малолетнего хулигана вскоре задержали, он во всем сознался.