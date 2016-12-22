На востоке Китая обрушились четыре жилых дома

На востоке Китая в городе Вэньчжоу обрушились четыре жилых дома.

Власти района Лучэн сообщили в "Фейсбуке", что нашли восемь человек погибшими, а еще пять было спасено к середине дня в понедельник.

Агентство Синьхуа также сообщило о минимум восьми погибших. При этом они не уточнили, сколько человек числятся пропавшими без вести, пишет агентство Франс пресс.

Ранее агентство сообщало, что под обломками по первоначальной оценке находятся 20 человек. Пока не известно, почему обрушились здания.

В последние годы в Китае регулярно происходят обрушения зданий. Многие винят в этом низкие стандарты строительства, отмечает ВВС.

В мае в провинции Гуйчжоу, по сообщению местных властей, погибли 16 человек при обрушении здания из-за оползня.