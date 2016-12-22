Американский эсминец попал под обстрел у берегов Йемена

Американский эсминец USS Mason попал под обстрел около берегов Йемена, заявил Пентагон.

Сообщается, что в направлении корабля в течение часа были выпущены две ракеты. Обе упали в море, так и не достигнув корабля. Пострадавших или разрушений в результате обстрела нет.

По данным ВМС США, ракеты были направлены с территории, контролируемой повстанцами-хуситами.

Повстанцы-хуситы - шиитская группировка, действующая на территории Йемена, которая пользуется поддержкой Ирана. В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против повстанцев. В апреле прошлого года коалиция приступила к воздушным ударам по позициям хуситов.

В начале октября в городе Сана был совершен авиаудар по похоронной процессии, в ходе которого погибли более 140 человек. В Йемене проходят акции протеста, участники которых требуют расследовать случившееся. США выразили недовольство авиаударом по похоронной процессии.

В нанесении удара обвиняют коалицию во главе с Саудовской Аравией. Коалиция утверждает, что не связана с авиударом, а сама Саудовская Аравия заявила, что готова начать расследование инцидента, сообщает ВВС.