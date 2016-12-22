Samsung приостановил производство Galaxy Note 7

Корейская компания Samsung приостановила производство новых смартфонов Galaxy Note 7, утверждают корейские СМИ. Сама компания заявила, что "скорректировала план производства" этих смартфонов, чтобы убедиться в их безопасности.

По данным агентства Йонхап, решение о заморозке производства было принято вместе с агентствами, занимающимися безопасностью потребителей в Южной Корее, США и Китае.

Информация о приостановке производства появилась на фоне сообщений о том, что новая версия смартфона, которая, по словам, производителя, является безопасной, загорелась в самолете в США, передает ВВС.

Владелец загоревшегося в самолете телефона заявил, что обменял старый смартфон, который подлежал отзыву, на новый "безопасный", который и загорелся.

Американский ритейлер T-Mobile после этого заявил, что приостанавливает продажи смартфонов Galaxy Note 7, а также обмен старых моделей на новые "безопасные". Отказалась от замены смартфонов и торговая сеть AT&T.

Еще 2 сентября Samsung приняла решение о приостановке продаж новых смартфонов Galaxy Note 7 и отзыве проданных на фоне жалоб на воспламенение устройств во время зарядки. В сети появились фотографии сгоревших новых смартфонов.

Власти многих стран попросили своих граждан не использовать смартфоны Galaxy Note 7 на борту самолета. Власти США рекомендовали своим гражданам выключить свои смартфоны и больше их не использовать.

Скандал со смартфонами привел к падению капитализации корейской компании.

Samsung в середине сентября объявила о выпуске обновленияпрограммного обеспечения, которое позволило бы пользователям использовать недавно купленные смартфоны. Также компания заявила, что в новых моделях смартфонов устранила неполадки с аккумулятором, которые и приводили к возгоранию.

Samsung представила Galaxy Note 7 в августе. Тогда смартфон назвали одним из лучшим телефонов на базе Android. Он должен был стать основным конкурентом iPhone 7 компании Apple.