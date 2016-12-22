Французская телекомпания TV5Monde: российские хакеры нас чуть не уничтожили

Французская телекомпания TV5Monde была на грани уничтожения в ходе совершенной на нее в 2015 году кибератаки, в организации которой подозревают российских хакеров, заявил Би-би-си гендиректор компании Ив Биго.

По его словам, от уничтожения TV5Monde спасло счастливое совпадение: атака произошла 8 апреля - в этот же день был запущен новый телеканал компании, из-за чего технические специалисты засиделись в офисе допоздна и смогли оперативно отреагировать.

По словам Биго, один из специалистов компании смог выяснить на какой именно компьютер совершено атака. Затем его отключили от интернета, сумев таким образом устранить угрозу.

Биго узнал об атаке около 20:40 по местному времени. В тот момент он праздновал запуск нового телеканала. Полностью остановить атаку удалось только в 5:25 по местному времени, сообщает ВВС.

Изначально за атаку взяла на себя ответственность запрещенная в России группировка "Исламское государство". Однако позднее расследование показало, что за атакой может стоять группа российских хакеров APT28.

Мотивы хакеров, по словам Биго, остаются неизвестными. Целью хакеров был не шпионаж, а именно уничтожение телекомпании.

Первая атака хакеров на компьютерную сеть телеканала произошла 23 января 2015 года. Тогда хакеры пытались понять, как организована сеть. Затем они создали специальные программное обеспечение, которое должно было повредить работу техники, контролирующее производство и выпуск телепрограмм.

В итоге атака началась 8 апреля с семи разных точек, среди которых был, например, офис телеканала в Нидерландах. В этом офисе была система удаленного контроля над видеокамерами.

Последствия для телекомпании были очень серьезными. Она была вынуждена вновь использовать факсы, так как электронные почтовые ящики не работали. На подключение к интернету ушли месяцы. Компания в первый год потратила около 5,6 млн долларов, а в 2016 году около 3,4 млн долларов на меры по защите.