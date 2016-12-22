Немецкая полиция задержала подозреваемого в подготовке взрыва в Хемнице

Немецкая полиция нашла и задержала выходца из Сирии Джабера аль-Бакра, объявленного ранее в розыск по подозрению в подготовке взрыва в городе Хемниц. О задержании подозреваемого сообщила в "Твиттере" полиция федеральной земли Саксония, в которой расположен город.

В сообщении полиции не уточняется, где и когда именно задержали подозреваемого. "Мы жутко устали, но более чем счастливы", - говорится в посте, оставленном в официальном аккаунте полиции.

Аль-Бакра объявили в розыск после того, как 8 октября власти сообщили о предотвращенном взрыве в Хемнице. По подозрению в его подготовке задержали нескольких человек, однако аль-Бакра, которого в полиции считали главным подозреваемым, найти не удалось.

Полиция ворвалась в его квартиру, но в ней никого не оказалось. В ходе обыска там сумели обнаружить несколько сотен граммов взрывчатки, после чего дело было передано в центральный аппарат прокуратуры Германии, а полиция приступила к усиленным поискам аль-Бакра.

В частности, полицейские начали проверять всех возможных знакомых подозреваемого. В ходе этой проверки полицейский спецназ взял штурмом еще одну квартиру, но опять никого там не обнаружил.

Также сообщалось, что двух из трех предполагаемых сообщников аль-Бакра уже отпустили. Третий остается под стражей, полиция подозревает его в пособничестве в подготовке взрыва, передает ВВС.