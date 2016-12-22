Пьяный водитель без прав устроил скандал

Сел за руль пьяным и без водительского удостоверения. Минувшей ночью скандалист-автовладелец устроил спектакль для полиции и съемочной группы.

Патруль вызвал прохожий, который заметил на дороге едущую зигзагами машину: "Почему вас остановила полиция? - Бандюга, с глаз долой! Меня никто не останавливал. - А как вы здесь оказались? - Спроси их".

Полицейские остановили автомобиль, в котором помимо пьяного водителя находились еще двое его друзей. Мужчина отказался пройти тест на алкоголь, поэтому его доставили в наркодиспансер. Но и здесь полицейские не смогли уговорить водителя пройти тест.

Полицейские отвезли автомобиль на штрафстоянку, а водитель уехал с друзьями на такси. Правда, спустя какое-то время он все же вернулся, пожелав дать интервью: "Вы были за рулем автомобиля? - Я вообще был не на машине. Я просто шел пешком по Скулянке, вдоль бордюра, по тротуару".

Мужчина признался, что выпил: "Я выпил в баре, один или два бокала пива. Выпил, как пьешь и ты. - Я не пью. - Ну, это твоя проблема. А я выпиваю, как всякий, кто идет в бар".

Водитель воспользовался случаем еще немного поспорить с полицейскими: "Но вы же были в состоянии алкогольного опьянения? - Да, я пешеход, это ко мне не относится. - Так и будете ходить пешком, ваш автомобиль отвезли на штрафстоянку. - А за рулем был не я, у меня вообще нет машины".

За отказ пройти тест на алкоголь на имя водителя открыли уголовное дело. Ему также грозит штраф за вождение без водительских прав.