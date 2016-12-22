Аварии произошли на трассе Кишинев-Хынчешть: "Этот мужчина разворачивал машину через двойную сплошную, и его ударила Ауди. Он вышел подобрать кусок бампера с дороги, и на него наехала серая восьмерка".

Патрульные инспекторы говорят, что виновный во втором ДТП водитель попытался скрыться.

"Водитель, который сбил пешехода, уехал с места происшествия, но его догнали и заставили вернуться", - сообщил Publika TV глава управления ИП Яловен Вадим Ангел.

Сбивший мужчину водитель уверяет, что не понял, куда тот идет, а потому не успел вовремя затормозить: "Я думал, он переходит дорогу, а он неожиданно пошел обратно, я не успел отреагировать".

Сбитого мужчину доставили в больницу с серьезными травмами. Полиции предстоит установить вину всех участвовавших в ДТП.