В столичных больницах включают отопление

В столице подключена к отопительной системе детская инфекционная больница. Еще двум медучреждениям тепло подадут до конца сегодняшнего дня. Мерзнуть перестанут пациенты детской клиники имени Валентина Игнатенко и первой муниципальной больницы.

Глава столичного Управления здравоохранения Михай Молдовану заявил, что если и в других больницах температура воздуха будет ниже 21 градуса, их тоже подключат к отоплению.

"Измерим температуру в палатах и примем решение в течение этой недели. Многие включают электрообогреватели, но это не решение проблемы", - поведал глава Управления здравоохранения Кишинева Михай Молдовану.

Метеорологи говорят, что в ночь с 9 на 10 октября на поверхности почвы были зарегистрированы заморозки. На юге и на севере страны ранним утром термометры показывали минус 2 градуса.

"На этой неделе установится типичная осенняя погода. 11 октября пройдут небольшие дожди. 12-го и 13-го над Молдовой пройдёт циклон, который принесёт обильные осадки до 30 литров на квадратный метр", - сказал метеоролог Наталья Унгуряну.

Следующие заморозки на поверхности почвы прогнозируют в ночь с 14 на 15 октября.