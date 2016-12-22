Конфликт школьников из-за учителя закончился убийством

Конфликт в социальной сети. Это предварительная версия убийства школьника в Красноярске, заявили в краевом управлении Следственного комитета. Накануне подростки сначала поругались в Интернете, а потом решили выяснить отношения на улице.

И на уроках и на переменах в красноярской школе обсуждают гибель ученика 7-го класса. 13-летний подросток стал жертвой своего бывшего одноклассника. Несколько лет они учились вместе и продолжили общение даже после того, как один из них перешел в другую школу. Часто переписывались в социальных сетях, но постепенно в записях стали появляться оскорбления в адрес друг друга.

Спор между бывшими друзьями, из Интернета переместился во двор жилого дома. Здесь они договорились, уже глядя друг другу в глаза, выяснить отношения. Каждый привел с собой группу поддержки. Началась массовая драка, во время которой ребенок достал нож и нанес удар своему обидчику.

Убийце всего 13 лет. На встречу с бывшим одноклассником, он шел с явным желанием серьезно отомстить обидчику: захватил с собой бейсбольную биту и складной нож. Жильцы дома, которые наблюдали за конфликтом, говорят, что драка длилась всего несколько секунд.

"Он всегда был агрессивным, часто ходил с ножом, его тут все побаивались", — говорят о малолетнем убийце соседи.

Удар пришелся в грудную клетку. Раненный подросток смог сделать после этого всего несколько шагов.

"Этот единственный удар стал смертельным. Врачи прибыли, но не смогли уже ничем помочь ребенку. Он умер в машине скорой помощи", — сообщила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Из-за возраста убийцы следователи не могут даже возбудить уголовное дело. Конфликт, который вызвал такую агрессию, по некоторым данным, вспыхнул из-за учителя. Убийца жаловался на предвзятое отношение, погибший, напротив, заступался за педагога, пишет Вести.ру.

В школе эту информацию не комментируют, но говорят, что диалог бывших одноклассников в социальной сети был скрыт от глаз взрослых, поэтому о конфликте никто не догадывался.