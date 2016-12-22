Классик польского кино Анджей Вайда скончался в возрасте 90 лет. На днях Вайда был доставлен в больницу - по неподтвержденным сообщениям, смерть режиссера наступила из-за легочной недостаточности.
Режиссер родился в Сувалках в современном Подляском воеводстве в 1926 году в семье кадрового офицера конной артиллерии и школьной учительницы. Будущий легендарный режиссер успел окончить семь классов средней школы, когда началась фашистская оккупация. Чтобы избежать принудительных работ в Германии, во время войны Вайда работал помощником грузчика, чертежником, кладовщиком в немецких мастерских, помогал местному художнику реставрировать фрески в костелах.
Он также принес присягу подпольной Армии Крайовой, организации польского сопротивления, боровшейся против немецкой оккупации. Однако в боевых действиях Вайда не участвовал.
Отец Анджея Вайды был расстрелян в 1939 году в Катыни. Много позже, в сентябре 2007 года, на экраны вышел фильм Анджея Вайды "Катынь", ставший первым кинематографическим рассказом о той трагедии. Сам Вайда называл его "самым трудным фильмом" своей жизни.
"Трагическая ситуация - в тисках двух враждебных армий для поляков места нет нигде. Я хотел сделать фильм, основанный на реальных людях, на реальных документах. Для меня очень важно было, чтобы фильм был не антироссийским, а антисоветским, антисталинским. На письме Берии - подпись не русского народа, а подпись Сталина", -рассказывал Анджей Вайда в интервью Би-би-си.
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Би-би-си, Сеул