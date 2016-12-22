СМИ: госпитализирован Валдис Пельш

Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в Москве, сообщает Life.ru.

По имеющимся данным, шоумену назначили курс интенсивной терапии, поскольку в ходе обследования у него якобы обнаружили несколько серьезных заболеваний.

Утверждается, что в настоящее время Пельш находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное.

Сам ведущий подтвердил, что находится в больнице, но отметил, что речь идет о плановом мероприятии, сообщает Газета.ру.

Пельш – известный музыкант, шоумен, телеведущий, продюсер. В 2001–2004 годах работал директором детского и развлекательного вещания Первого канала. Наибольшую известность получил благодаря программам «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».