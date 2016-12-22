Девочка-инвалид погибла, зацепившись шапкой за гвоздь

Девятилетняя девочка в селе Лебяжьем Ленинградской области погибла, зацепившись завязками от шапки за гвоздь. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Тело ребенка было обнаружено накануне, 9 октября. «Установлено, что девочка играла в беседке, расположенной на участке дома, и зацепилась за гвоздь ограждения завязками шапки таким образом, что данный предмет одежды вызвал наступление механической асфиксии», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что девочка была инвалидом детства.

Как передает Лента.ру, подвешенное тело девочки с затянутыми на шее завязками обнаружила ее приемная мать. Вызванная бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка.

В настоящее время проводится медицинское обследование тела. По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.