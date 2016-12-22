Дмитрий Рогозин посетит Молдову

В Молдову с двухдневным визитом прибывает зампред правительства России Дмитрий Рогозин. Завтра он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с министром экономики Октавианом Калмыком, а также посетит Приднестровье.

Точная программа визита пока не обнародована. Дмитрий Рогозин приезжал в Молдову в июле текущего года. Тогда он встречался с Октавианом Калмыком в рамках молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны пришли к единому мнению, что сотрудничество между странами нуждается в перезагрузке, а торговое партнерство - в новом уровне.