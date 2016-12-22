Кишинев готовится к Дню города

До дня города остаются считанные дни, и власти стараются успеть завершить приготовления до 14 октября. Для кишиневцев и гостей столицы приготовили праздничную программу. Мероприятия начнутся утром с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре и завершатся ночью праздничным концертом.

Основные улицы украсят праздничной подсветкой общей протяженностью 72 километра. На проспекте Штефана чел Маре претуры организуют экспозиции картин и выставку-продажу изделий ручной работы. В парке Валя Морилор в два часа дня состоится торжественное открытие Ротонды и каскадной лестницы - архитектурного памятника, который отреставрировала столичная мэрия. На мероприятии выступит Евгений Дога с детским хором.

Празднование храмового праздника Кишинева завершится концертом на центральной площади. На сцене выступят Вали Богян, Каланча Бэнд, оркестр братьев Адваховых и Альтерносфера.

"Впервые на площади Великого национального собрания выступит молодой исполнитель из села Дороцкая. Михай со своей группой из Клуж уже известен широкой публике композицией "Mă ucide ea", которая покорила Румынию", - сообщила глава столичного Управления культуры Лучия Кулев.

Пока остается под вопросом проведение праздничного фейерверка. В данный момент власти ищут спонсоров для его проведения.

Как сообщает столичная полиция, в связи с проведением праздничных мероприятий центр города перекроют в ночь с 13 на 14 октября. По проспекту Штефана чел Маре будет движение транспорта ограничат от пересечения с улицей Марии Чеботарь до Измаильской. Во время праздника продажа крепких алкогольных напитков в центре столицы также будет запрещена.

"Строго запрещена продажа крепких алкогольных напитков. Вино и пиво можно продавать только в пластиковых стаканах, не в стеклянных бутылках. Компании, которые не будут следовать правилам, могут лишиться лицензии", - отметил замглавы столичной полиции Сильвиу Мушук.

В этом году Кишиневу исполняется 580 лет.