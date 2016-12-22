Стоит ли заставлять себя пить 2 литра воды в день?

В середине прошлого века американские медики распространили информацию о необходимости выпивать два литра воды в сутки. Многие сторонники здорового образа жизни стали придерживаться этих рекомендаций. Однако так ли они полезны, как принято думать?

Новое исследование провели специалисты из австралийского Университета Монаша (Monash University); его результаты опубликованы в журнале Inder Science. В рамках научной работы был поставлен эксперимент: добровольцев просили пить воду вне зависимости от того, испытывают ли они жажду или нет.

Выяснилось, что усилия, которые прилагают люди, заставляя себя пить воду, «обнуляют» возможную пользу. В первую очередь ученые напомнили о таком явлении, как торможение центральной нервной системы в момент глотания.

В основе деятельности ЦНС лежат два процесса: возбуждение и торможение. Оба они тесно взаимосвязаны, возникают в одних и тех же нейронах и могут сменять друг друга. Торможение — активный процесс, который проявляется в угнетении или полном прекращении какой либо функции организма. В частности, при возбуждении центра глотания в продолговатом мозге возникает торможение дыхательного центра, и дыхание во время акта глотания прекращается.

Иногда это может привести к трагедиям: известны случаи, когда марафонцы, употребив больше воды, чем им требовалось в тот момент, умирали на месте: организм, уже получивший чрезмерную нагрузку из-за физической активности, просто не справлялся с торможением дыхательного центра. Помимо того, обилие воды может вызвать интоксикацию, понизить уровень натрия в крови, что приведет к судорогам, слабости или головокружению.

Не отрицая необходимость пополнять запасы жидкости в организме, медики призывают соотносить это с текущими потребностями. Даже тем, кто ориентируется на «два литра в сутки», следует включать в эту цифру и суп, и чай, и другие жидкости, которые потребляются в течение дня, отмечает nat-geo.ru.