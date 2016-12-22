В Татарстане гаишники оштрафовали участкового, а затем участковый - гаишников

В городе Лаишево (Татарстан) сотрудники ДПС, приехавшие из столицы республики, оштрафовали местного участкового по фамилии Нуриев. Они обнаружили, что полицейский едет на служебном автомобиле без путевого листа.

Но участковый Нуриев смог отомстить. Он подкараулил обидчиков, ехавших домой, и остановил их машину. Сотрудники ДПС не были пристегнуты, поэтому участковый составил протокол о нарушении. Своих коллег Нуриев снимал на видео.

Нуриева оштрафовали на 500 рублей, а он коллег — на тысячу. В МВД Татарстана сообщили, что такой участковый действительно работает в Лаишево, и пообещали разобраться с инцидентом, сообщает meduza.io.

