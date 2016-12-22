Очевидец заснял жестокую драку девушек на столичной улице. ВИДЕО

Уличную драку устроила в столице группа девушек. Видео ночного побоища опубликовал очевидец.

За дракой девушек наблюдала группа юношей, разнимать воительниц они не торопились. Инцидент произошел в конце прошлой неделе на проспекте Дечебал в столичном секторе Ботаника, сообщает Publika TV.

Полиция начала расследование только после появления в интернете видео очевидца.